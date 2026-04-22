Hwang Chansung, noto per la sua partecipazione ai 2PM, sta portando avanti una carriera che abbraccia sia il mondo del K-pop sia quello della recitazione. Dopo un periodo di attività nel gruppo, ha deciso di dedicarsi anche al cinema e alla televisione, portando avanti un percorso di crescita professionale. La sua presenza si fa notare sia sul palco che sul set, segnando un momento di evoluzione personale e artistica.

Quando ci si trova di fronte a Hwang Chansung, non si è semplicemente davanti a un artista o a un attore, ma a uno dei membri dei 2PM. Chansung è la prova vivente che il K-pop, quando funziona davvero, non produce solo idol: produce traiettorie. E le traiettorie, a differenza dei successi, non sono mai lineari. Perché se i 2PM hanno scritto una parte fondamentale della prima espansione globale del K-pop, quando l’idea stessa di portare questo sistema fuori dalla Corea era ancora un rischio più che una strategia, Chansung ha sempre scelto un percorso forse inizialmente meno evidente, ma proprio per questo più interessante da osservare: quello...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chansung tra K-pop e recitazione: il ritorno dei 2PM e la maturità di un percorso

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