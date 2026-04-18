Il grande ritorno dei tarocchi | tra star di Hollywood social network e spiritualità pop ecco perché tutti oggi vogliono farsi leggere il futuro

Negli ultimi tempi, i tarocchi stanno vivendo un ritorno di popolarità che coinvolge star di Hollywood, social network e appassionati di spiritualità pop. Sono diventati oggetto di attenzione anche in ambiti artistici, con una mostra dedicata a loro. Secondo alcuni, i tarocchi sono stati descritti come “una meravigliosa macchina narrativa” da uno scrittore italiano. La diffusione dei mazzi e delle letture si accompagna a un crescente interesse pubblico per il loro significato e uso.

Italo Calvino li definiva “una meravigliosa macchina narrativa”, le star di Hollywood li portano in borsetta e si sono guadagnati perfino una mostra. È ufficiale: i tarocchi stanno avendo un loro momento. Non più una superstizione, ma una pratica introspettiva molto glamour, che combina una tradizione antichissima con la spiritualità di TikTok – che, non a caso, ci va a nozze, contribuendo a renderli (di nuovo) popolari e affascinanti. “I social sicuramente hanno sdoganato un qualcosa che era tabù, hanno svecchiato un po’; l’idea stessa dell’astrologia e dei tarocchi, proponendoli in maniera pop e moderna”, spiega al Fattoquotidiano.it Gabi Lussi, tarologa e astro coach.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il grande ritorno dei tarocchi: tra star di Hollywood, social network e spiritualità pop, ecco perché tutti oggi vogliono farsi leggere il futuro Notizie correlate Il ritorno del collezionismo: dai Pokémon alle Olimpiadi, ecco perché tutti vogliono collezionare qualcosaSe si osserva il fenomeno attraverso i dati, appare evidente che il collezionismo in Italia non è un’onda effimera, ma una pratica strutturale che... Bridgerton e il ritorno che i fan vogliono: Phoebe Dynevor parla del futuro del suo personaggio (e i social impazziscono)Bridgerton continua a essere uno dei fenomeni televisivi più seguiti al mondo, ma dietro le nuove stagioni si accende anche la nostalgia dei fan per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Bad Robot di J.J. Abrams si prepara al grande ritorno: il 2026 sarà l’anno giusto?; I Thirty Seconds to Mars annunciano il ritorno live in Italia; Il grande ritorno degli Hiking Boots di Heliot Emil; Il ritorno in sala di Bouchet, Sanda e Samani, signore del cinema. The Odyssey e Dune 3: il ritorno di Hollywood contro lo streamingDal +23% al botteghino fino alle nuove cineprese IMAX per The Odyssey: il Cinema riscopre il blockbuster e sconfigge lo streaming trasformando la sala in un evento imperdibile ... lasicilia.it La star di #Hollywood del momento, il regista del Gladiatore, gli scenari del Friuli Venezia Giulia sullo sfondo: un mix esplosivo! È uscito il primo trailer del nuovo film di Ridley Scott, girato a Bordano, con protagonista Jacob #Elordi e un cast stellare. S’intito facebook The Hollywood Reporter ha classificato i momenti migliori e i peggiori del CinemaCon: Tra i migliori: Marvel, Dune: Part Three, The Odyssey, The Social Reckoning, Spider-Man: Brand New Day, Digger, Disclosure Day. Tra le delusioni: DC Studios e Lionsgat x.com