Chanel Totti il video in palestra scatena la cattiveria social | Ma questa magna o si allena?

Un video girato in palestra, pubblicato per promuovere un evento di inaugurazione, ha suscitato commenti negativi sui social network. Nel filmato si vede una ragazza mentre si allena, ma alcuni utenti hanno commentato con durezza, chiedendosi se stesse mangiando o allenandosi. La protagonista, nota come Chanel Totti, si è trovata al centro di queste critiche senza aver fatto nulla di particolare.

Tutto ha avuto inizio da un semplice contenuto social di natura promozionale: un video pubblicato dal personal trainer Claudio Pallitto per annunciare l'inaugurazione della sua nuova palestra a Roma. Nel filmato compare Chanel Totti, coinvolta come testimonial per invitare i follower all'evento, ma quella che doveva essere una comunicazione di routine si è trasformata in un inaspettato tribunale digitale. In pochi minuti, il post è stato sommerso da un’ondata di insulti gratuiti e feroci rivolti alla forma fisica della diciottenne, attualmente impegnata in TV con Pechino Express, dimostrando come l'odio online possa scagliarsi con violenza inaudita anche contro un contenuto del tutto innocuo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chanel Totti, il video in palestra scatena la cattiveria social: "Ma questa magna o si allena?" Notizie correlate Chanel Totti presa di mira dagli haters: il dettaglio del video che divide i social e scatena l’odioUn semplice video pubblicato sui social si è trasformato in un caso di forte esposizione mediatica e critiche pesanti. Chanel Totti vittima di violenza sui social: che orrore quello che è successo, ma non vi vergognate? (VIDEO)Tutto è partito da un video semplice, di quelli che popolano quotidianamente i social: Chanel Totti, 18 anni, invita i suoi follower... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Questa violenza verbale è brutta, fatevi curare. Chanel Totti è bellissima: il personal trainer Claudio Pallitto difende la figlia d'arte dal bullismo online; Pesi 100 chili. Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: Cattiverie; Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: Commenti vergognosi, fatevi aiutare; Insulti a Chanel Totti dopo il video in palestra, la dura replica del personal trainer. Chanel Totti, il video in palestra scatena la cattiveria social: Ma questa magna o si allena?Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, è stata bersagliata da critiche feroci sul suo fisico dopo un video postato dal suo allenatore in palestra ... gazzetta.it Chanel Totti travolta dagli insulti per il peso, la risposta che sorprendeLa rivelazione di Claudio Pallitto che difende in tv Chanel Totti dai commenti degli haters: È fortissima ma serve più controllo sull’odio che corre online ... corrieredellosport.it "Il corpo delle donne è costantemente al centro di commenti, giudizi e critiche, senza che nessuno abbia chiesto un’opinione. I casi di Chanel Totti, insultata sotto un video in palestra, ed Emma Marrone, a cui è stato chiesto se facesse uso di Ozempic, sono e - facebook.com facebook