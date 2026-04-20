Chanel Totti presa di mira dagli haters | il dettaglio del video che divide i social e scatena l’odio

Un video condiviso sui social ha attirato l’attenzione di molti utenti, ma anche suscitato commenti negativi e critiche accese. La pubblicazione è diventata protagonista di discussioni online, portando alla luce reazioni polarizzate tra chi ha espresso apprezzamenti e chi ha commentato con toni duri. La vicenda ha generato un acceso dibattito tra gli utenti, evidenziando come un contenuto apparentemente semplice possa diventare elemento di divisione tra i social network.

Un semplice video pubblicato sui social si è trasformato in un caso di forte esposizione mediatica e critiche pesanti. Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è finita al centro di una vera ondata di body shaming. Le immagini la mostrano in palestra accanto al suo personal trainer, in un contesto quotidiano e senza particolari provocazioni. Eppure, in pochi istanti, il contenuto ha attirato una quantità significativa di commenti offensivi. Parole dure, giudizi sul corpo e critiche personali che hanno colpito non solo la diretta interessata, ma anche il pubblico che ha assistito alla scena. Un episodio che dimostra quanto i social possano amplificare comportamenti aggressivi.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chanel Totti presa di mira dagli haters: il dettaglio del video che divide i social e scatena l’odio Notizie correlate Chanel Totti vittima di violenza sui social: che orrore quello che è successo, ma non vi vergognate? (VIDEO)Tutto è partito da un video semplice, di quelli che popolano quotidianamente i social: Chanel Totti, 18 anni, invita i suoi follower... Leggi anche: Dagli insulti social alla solidarietà: lo youtuber trasforma l'odio degli haters in cure per i gattini randagi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pesi 100 chili. Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: Cattiverie; Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: Commenti vergognosi, fatevi aiutare; Pechino Express 2026, Chanel Totti rischia, Spassosi fuori e rivolta contro Fiona May: Il programma finisce qui; Le ignobili offese a Chanel Totti, l'aiuto economico di Elodie a Iannone e gli altri gossip da leggere nel weekend. Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: Commenti vergognosi, fatevi aiutareIgnobili i commenti rivolti a Chanel Totti. Lasciati a corredo del video in cui la si vede in palestra accanto al personal trainer Claudio Pallitto, le frasi e gli aggettivi digitati per essere visibi ... today.it Le ignobili offese a Chanel Totti, l'aiuto economico di Elodie a Iannone e gli altri gossip da leggere nel weekendFama di loro il mondo esser non lassa; misericordia e giustizia li sdegna: non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Così Virgilio liquida gli ignavi nel III canto dell’Inferno dantesco: anime incapa ... today.it Dopo il fratello Christian, anche Chanel Totti finisce nel mirino del body shaming - facebook.com facebook Zeudi Di Palma: "Ho rifiutato Valeria Golino. All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina" #Belve x.com