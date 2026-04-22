La IV Commissione comunale di Terni si appresta a un confronto tecnico sulla gestione dei fondi Pnrr destinati a Cesi, con un focus su più di venti progetti. Questi interventi coprono settori come il turismo montano e la rigenerazione sociale, e saranno oggetto di un controllo accurato per verificare lo stato di avanzamento e l’utilizzo delle risorse. La discussione rappresenta un passaggio importante per la trasparenza e la corretta gestione dei fondi pubblici.

La IV Commissione comunale di Terni si prepara a un confronto tecnico fondamentale sulla gestione dei fondi Pnrr destinati al borgo di Cesi, con l’obiettivo di monitorare oltre venti progetti che spaziano dal turismo montano alla rigenerazione sociale. L’iniziativa nasce dalla richiesta del consigliere Valdimiro Orsini, il quale ha sollecitato un controllo rigoroso sulle procedure utilizzate per l’assegnazione delle consulenze e degli appalti, puntando la lente d’ingrandimento sulla regolarità degli iter burocratici seguiti fino ad oggi. Un check capillare tra trasparenza amministrativa e gestione dei fondi. L’agenda della commissione non si limiterà a una semplice consultazione, ma si concentrerà sul monitoraggio del cronoprogramma e sul verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ogni singola linea d’azione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesi e i fondi Pnrr: controllo rigoroso su 20 progetti e appalti

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