La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari ricercatori e manager Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr

La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 professori, ricercatori e manager coinvolti in un caso di corruzione. Le accuse riguardano presunte tangenti ottenute in cambio di favorire appalti pubblici finanziati con fondi Ue e Pnrr nelle regioni di Sicilia e Campania. Le indagini hanno scoperto pagamenti illeciti e pratiche sospette legate alle assegnazioni di lavori. Le autorità hanno già avviato le procedure per eseguire gli arresti.

La Procura europea indaga su un presunto sistema di tangenti legato agli appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr tra Sicilia e Campania. I procuratori europei Geri Ferrara e Amelia Luise hanno chiesto gli arresti domiciliari per 16 indagati: sono docenti universitari dell’ università Federico II di Napoli, ricercatori del Cnr, dirigenti scolastici, manager e dipendenti di società informatiche. Il gip di Palermo ha avviato gli interrogatori preventivi per decidere sulle misure cautelari. L’inchiesta è l’evoluzione dell’indagine che nel 2023 portò ai domiciliari Daniela Lo Verde, allora preside della scuola “Giovanni Falcone” dello Zen di Palermo, con le accuse di peculato e corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Procura europea ha richiesto l'arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un'indagine sulla corruzione legata ai fondi europei.

La Procura Europea ha richiesto l'arresto di sedici docenti universitari, ricercatori e dipendenti di società informatiche coinvolti in un'indagine sulla corruzione legata ai fondi Ue.

Corruzione, sott'accusa ricercatori e docenti universitari. Procura Europea chiede 16 arresti. Coinvolti capi e dipendenti di società informatiche accusati di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. L'inchiesta è legata all'indagine che portò agli arresti domiciliari Daniela Lo Verde.

Corruzione fondi UE, Procura europea chiede arresto di 16 tra docenti e ricercatori

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l'arresto per corruzione, in Sicilia e Campania, di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager di aziende informatiche

