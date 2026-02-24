La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari ricercatori e manager Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr

La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 professori, ricercatori e manager coinvolti in un caso di corruzione. Le accuse riguardano presunte tangenti ottenute in cambio di favorire appalti pubblici finanziati con fondi Ue e Pnrr nelle regioni di Sicilia e Campania. Le indagini hanno scoperto pagamenti illeciti e pratiche sospette legate alle assegnazioni di lavori. Le autorità hanno già avviato le procedure per eseguire gli arresti.

La Procura europea indaga su un presunto sistema di tangenti legato agli appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr tra Sicilia e Campania. I procuratori europei Geri Ferrara e Amelia Luise hanno chiesto gli arresti domiciliari per 16 indagati: sono docenti universitari dell’ università Federico II di Napoli, ricercatori del Cnr, dirigenti scolastici, manager e dipendenti di società informatiche. Il gip di Palermo ha avviato gli interrogatori preventivi per decidere sulle misure cautelari. L’inchiesta è l’evoluzione dell’indagine che nel 2023 portò ai domiciliari Daniela Lo Verde, allora preside della scuola “Giovanni Falcone” dello Zen di Palermo, con le accuse di peculato e corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

