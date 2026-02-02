Il vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ricevuto da papa Leone in udienza privata

Questa mattina, il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ha incontrato in udienza privata Papa Leone XIV. L’appuntamento si è svolto nella sede vaticana, senza dettagli ufficiali, ma rappresenta un momento importante per la diocesi.

Lunedì mattina il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV Dalla nuova mensa della Caritas ai preti sui social, il vescovo: "Usarli bene, non farsi travolgere dall'onda mediatica" Il monito del vescovo: "Si comunica poco e male". Mette in guardia dall'intelligenza artificiale: "Si perde creatività" Crans Montana, Eleonora dimessa dal Bufalini: "Inizia una fase di ricostruzione lunga". E' nata un'amicizia .🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nel suo Messaggio di Natale, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo accompagna la comunità in una riflessione profonda sul significato autentico della nascita di Gesù, oltre le luci, la frenesia e le consuetudini esteriori.

Argomenti discussi: Giornata per la vita, il vescovo Caiazzo: Prima di tutto i diritti dei bambini -; Il vescovo di Cesena Antonio Giuseppe Caiazzo: È finito il tempo di suonare le campane ed è iniziato quello di suonare i campanelli; Diocesi verso l’accorpamento: L’unione con Forlì è possibile, stiamo già lavorando insieme; CESENA: Diocesi accorpate, vescovo, Unione con Forlì è possibile.

Cesena, il vescovo e la nuova Caritas a San Bartolo: Per i poveri ci vogliono luoghi belli e non arrangiatiNell’incontro di oggi con la stampa, il vescovo Caiazzo ha descritto in maniera sintetica i prossimi passi che porteranno all’istituzione della nuova ... corriereromagna.it

Cesena, il vescovo Caiazzo: Si parla ma non si ascolta, la crisi che viviamo nasce da quiIl vescovo della Diocesi Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ha accolto questa mattina, nella sala comune della Curia di Cesena, i giornalisti e ... corriereromagna.it

Il vescovo di Cesena-Sarsina, in carica da meno di un anno, ha incontrato la stampa in occasione del patrono dei giornalisti facebook