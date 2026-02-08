L’incontro sul ‘sacco dei bretoni’ fa il pieno al Palazzo del Ridotto

Ha avuto un successo inaspettato l’incontro su "L’eccidio di Cesena, una strage dimenticata" organizzato dall’associazione La Giostra di Cesena per ricordare il ‘sacco dei bretoni’ che nei primi giorni di febbraio dell’anno 1377 devastò Cesena causando migliaia di morti. L’incontro era previsto ieri alle 10.45 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, ma ancora prima dell’orario fissato i posti a sedere erano esauriti e c’erano persone in piedi nel corridoio. Alle 10.45 la folla nel corridoio premeva e Daniele Molinari, presidente della Giostra, ha chiesto e ottenuto dall’assessore Camillo Acerbi e dai dirigenti del settore cultura del Comune di poter ‘traslocare’ nel vicino Palazzo del Ridotto, dove l’ampia Sala Sozzi si è riempita rapidamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

