La magia del vento torna protagonista con ARTEVENTO CERVIA

L'edizione di ARTEVENTO CERVIA torna a coinvolgere il pubblico sulla spiaggia romagnola, portando in scena un evento speciale dedicato alla connessione tra arte e natura. Questa manifestazione, che si svolge in modo unico rispetto alle passate edizioni, presenta spettacoli e installazioni artistiche legate al tema del vento. La manifestazione si svolge all'aperto, lungo la costa, offrendo un'esperienza immersiva tra elementi naturali e creazioni artistiche.

Un’edizione senza precedenti quella di ARTEVENTO CERVIA, dove arte e natura si fondono in uno spettacolo che lascerà tutti senza fiato sulla spiaggia romagnola La nuova edizione di ARTEVENTO CERVIA si prepara a colorare il cielo. Questa storica manifestazione, considerata il festival internazionale dedicato all’aquilone più antico del pianeta, celebra l’unione profonda tra creatività artistica e ambiente naturale. La kermesse propone un calendario ricco di novità, con un’anticipazione speciale prevista per il periodo pasquale presso il Magazzino del Sale Torre, per poi spostarsi sulla spiaggia di Pinarella dal ventitré aprile. Il preludio espositivo vede come protagonista l’Olanda.🔗 Leggi su Bollicinevip.com ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026... Leggi anche: Roma sotto incantesimo: la magia torna protagonista tra teatri e grandi spettacoli