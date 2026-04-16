Montesilvano punta sull’estate | bando aperto per nuovi partner

Il Comune di Montesilvano ha aperto un bando per individuare nuovi partner economici che contribuiscano all’organizzazione degli eventi estivi, programmati tra giugno e settembre. La procedura mira a selezionare aziende e enti interessati a collaborare con l’amministrazione comunale. La scelta dei partner sarà effettuata attraverso un procedimento pubblico, con l’obiettivo di supportare le iniziative previste per la stagione estiva.

Il Comune di Montesilvano ha ufficialmente avviato la ricerca di partner economici per sostenere il programma di eventi estivi previsto tra giugno e settembre. Attraverso un bando specifico, l’amministrazione mira a coinvolgere imprese, associazioni, società, enti e fondazioni, oltre a cooperative e soggetti privati, che desiderano finanziare le iniziative cittadine in cambio di una rilevante visibilità istituzionale. Le modalità di partecipazione e le scadenze per le aziende locali. Per sottoscrivere un accordo di sponsorizzazione, i soggetti interessati dovranno attenersi rigorosamente alle procedure stabilite dall’ente. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modello denominato Proposta di contratto di sponsorizzazione, reperibile sul portale ufficiale del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano punta sull’estate: bando aperto per nuovi partner Notizie correlate Sanremo punta sui giovani: aperto il bando per la Baby Maratona 2026L’amministrazione di Sanremo ha avviato la ricerca di partner e sostenitori economici per la Baby Maratona 2026, l’evento sportivo rivolto ai più... Matera cerca nuovi talenti: aperto il bando per l’Orchestra 2026L’Orchestra Sinfonica di Matera ha aperto le candidature per l’ingresso di nuovi musicisti in vista della Stagione 2026, con un bando attivo dal 7... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dall'Aca il dodicesimo aggiornamento sulla sospensione idrica: il punto della situazione; La Asl: Risultati sull'acqua entro 48 ore, fino a nuova comunicazione vietato l'uso per fini alimentari; Completata la reimmissione dell'acqua nelle condotte, in corso i campionamenti ufficiali della Asl. Il Capoluogo D'Abruzzo. . Ai microfoni di #nonsolocalcio l’esperienza della fase regionale del Trofeo Scacchi a Scuola, tenutasi a Montesilvano. 57 squadre, oltre 200 giocatori si sono dati battaglia fra le scacchiere per accedere alle fasi nazionali. Nella puntat facebook