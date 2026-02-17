Maltempo nuovi cedimenti sul lungomare di Torrione | Qui crolla tutto

Il maltempo ha causato nuovi crolli sul lungomare di Torrione, dove si sono verificati ulteriori cedimenti nella zona dei “Giardini del Mandorlo”. Questa mattina, una sezione dell’area si è sgretolata, lasciando temere che l’intera passeggiata possa presto crollare. I residenti del quartiere osservano preoccupati i danni, mentre le autorità valutano i lavori di messa in sicurezza.

Nuovo cedimento sul Lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione. A cedere, nelle ultime ore, è stata un'altra parte dell'area dei "Giardini del Mandorlo" affacciata sul mare, con il rischio concreto che possa crollare un'intera porzione dello spazio verde. La zona è stata transennata da tempo in via precauzionale. Tra i residenti cresce la preoccupazione, anche alla luce delle recenti mareggiate che hanno messo sotto pressione la fascia costiera. Si attendono ora interventi urgenti di messa in sicurezza per evitare un aggravarsi della situazione.

L’assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione.

Il maltempo ha causato l’espansione della voragine sul lungomare Tafuri di Salerno, nel quartiere di Torrione, vicino ai Giardini di Asia.

