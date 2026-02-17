Maltempo nuovi cedimenti sul lungomare di Torrione | Qui crolla tutto
Il maltempo ha causato nuovi crolli sul lungomare di Torrione, dove si sono verificati ulteriori cedimenti nella zona dei “Giardini del Mandorlo”. Questa mattina, una sezione dell’area si è sgretolata, lasciando temere che l’intera passeggiata possa presto crollare. I residenti del quartiere osservano preoccupati i danni, mentre le autorità valutano i lavori di messa in sicurezza.
Nuovo cedimento sul Lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione. A cedere, nelle ultime ore, è stata un'altra parte dell’area dei “Giardini del Mandorlo” affacciata sul mare, con il rischio concreto che possa crollare un’intera porzione dello spazio verde. La zona è stata transennata da tempo in via precauzionale. Tra i residenti cresce la preoccupazione, anche alla luce delle recenti mareggiate che hanno messo sotto pressione la fascia costiera. Si attendono ora interventi urgenti di messa in sicurezza per evitare un aggravarsi della situazione. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Cedimenti in via Ligea, via Calenda fino a Torrione: Pessolano lancia la sua proposta, Torrione Eventi ringrazia Galdi per l'ampliamento delle transenne sul lungomare
L’assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione.
Maltempo, si allarga la voragine sul lungomare di Torrione: "Urge intervenire"
Il maltempo ha causato l’espansione della voragine sul lungomare Tafuri di Salerno, nel quartiere di Torrione, vicino ai Giardini di Asia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo in Campania: frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano; Maltempo a Roma, esondazione Aniene nei campi a Settecamini; Cedimenti da nord a sud della città: le mareggiate e il maltempo continuano a colpire; Maltempo nel Catanzarese, chiusa la Provinciale 64 a Decollatura per frane e cedimenti.
Maltempo, nuovi cedimenti sul lungomare di Torrione: Qui crolla tuttoNuovo cedimento sul Lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione. A cedere, nelle ultime ore, è stata un'altra parte dell’area dei Giardini del Mandorlo affacciata sul mare, con il rischio concreto che ... salernotoday.it
Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e CampaniaIn serata le situazioni più a rischio si stanno verificando al Sud. Nel Cosentino distacco spalletta ponte SS107 e voragini su lungomare. Rischio valanghe, evacuata a Bardonecchia la frazione di Roche ... tg24.sky.it
MALTEMPO IN CALABRIA, DOPO IL CICLONE NILS TREGUA RELATIVA E NUOVI RISCHI CON L'ARRIVO DI ORIANA Danni diffusi tra il 12 e il 13 febbraio, venti oltre i 130 km/h e territorio fragile. Dopo Nils, la Calabria resta esposta: in arrivo Oriana, con pio facebook
In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemi x.com