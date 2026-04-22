Cerveteri Individuato e arrestato dai carabinieri un 41enne romeno indiziato di aver colpito con un calcio alla testa un albanese di 59 anni ora in fin di vita

A Cerveteri, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, cittadino romeno, sospettato di aver aggredito un uomo di 59 anni con un calcio alla testa. La vittima è ora in condizioni critiche e si trova in fin di vita. L’episodio di violenza ha suscitato particolare attenzione nella comunità locale, portando all’arresto dell’individuo coinvolto.

CERVETERI – Un arresto che scuote la comunità di Cerveteri e riporta al centro dell’attenzione un episodio di estrema violenza avvenuto nelle scorse settimane. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’attività investigativa avviata dai Carabinieri a seguito della segnalazione dei fatti e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’episodio, risalirebbe allo scorso mese di marzo, quando tra i due uomini sarebbe nato un diverbio per motivi ritenuti futili. La situazione sarebbe però degenerata in pochi istanti, trasformandosi in una violenta aggressione quando il cittadino romeno avrebbe colpito l’uomo albanese con un violentissimo calcio alla testa, sferrato con tale forza da provocargli conseguenze gravissime.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Cerveteri. Individuato e arrestato dai carabinieri un 41enne romeno indiziato di aver colpito con un calcio alla testa un albanese di 59 anni ora in fin di vita Notizie correlate Accoltellato alla stazione Lecco: 20enne in fin di vita, arrestato l’aggressore di 25 anniLecco, 1 marzo 2026 – Un ragazzo di 20 anni lotta per non morire, un giovane di 25 è in carcere per averlo accoltellato. Genova, il fratello gli confessa su Whatsapp di aver ucciso un uomo, lui va dai carabinieri e salva la vita alla vittimaUna coltellata al torace, l’altra sul collo e l’ultima, probabilmente indirizzata all’addome, parata con un polso. Altri aggiornamenti Si parla di: Ladispoli, viola il divieto di avvicinamento durante la Sagra: arrestato dai Carabinieri. Cerveteri – Calcio alla testa dopo una lite, 59enne in fin di vita: arrestato 41enne per brutale aggressioneIl 59enne è crollato a terra subito dopo l’impatto, riportando un grave trauma cranico accompagnato da emorragia. Le sue condizioni sono apparse fin da subit ... etrurianews.it Cerveteri, Carabinieri arrestano 41enne un uomo accusato di una brutale aggressioneUn arresto che scuote la comunità di Cerveteri e riporta al centro dell’attenzione un episodio di estrema violenza avvenuto nelle scorse settimane. I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno ... trcgiornale.it