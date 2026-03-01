A Lecco, un ragazzo di 20 anni è stato ferito gravemente in un episodio avvenuto alla stazione. Un uomo di 25 anni è stato arrestato poco dopo per averlo accoltellato. La vittima si trova in condizioni critiche, mentre l’aggressore è stato messo in custodia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Lecco, 1 marzo 2026 – Un ragazzo di 20 anni lotta per non morire, un giovane di 25 è in carcere per averlo accoltellato. I carabinieri della compagnia di Lecco hanno arrestato un 25enne che ieri sera ha accoltellato un altro giovane in centro a Lecco. Lo ha colpito con un fendente al torace. L’allarme . L'allarme è stato lanciato poco dopo le 23, nella zona della stazione ferroviaria, una delle zone più calde e a rischio della città, dove spesso si verificano risse e aggressioni. I due hanno litigato e la situazione è degenerata. Agguato in stazione Ucciso a coltellate davanti alla madre La lite e l’aggressione. Il più giovane è stato soccorso dai sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte: perdeva molto sangue, la pugnalata gli ha lesionato i polmoni e gli ha sfiorato il cuore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato alla stazione Lecco: 20enne in fin di vita, arrestato l’aggressore di 25 anni

Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno vicino alla stazione: "L'aggressore aveva il viso coperto"Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all'addome e al momento è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Rapinato e accoltellato vicino alla stazione: l’aggressore scovato nel bagno di un trenoDopo aver rapinato e accoltellato un connazionale nei pressi della stazione si è nascosto nel bagno di un treno, sperando così di riuscire a scappare...

Tutti gli aggiornamenti su Accoltellato

Discussioni sull' argomento Accoltellato in piazza della stazione a Lecco: giovane in gravissime condizioni; Milano banlieue, arrestati 4 giovani tunisini per furto di cellulari su treni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.

Accoltellato in zona stazione a Lecco: giovane in gravi condizioniFerito in modo molto grave con un'arma bianca, forse a colpi di cacciavite o con una lama. Sono ancora frammentarie le informazioni sul grave episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri, s ... leccotoday.it

Accoltellamento in centro Lecco: 20enne in prognosi riservata. Fermato dai carabinieri l'autoreSabato sera di sangue in zona stazione. I militari hanno già individuato il presunto aggressore e rintracciato il coltello a serramanico con il quale avrebbe colpito ... leccotoday.it

Diciassettenne accoltellato in via Conforti, s’indaga "Allarme sicurezza a Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #minore #accoltellato #carabinierisalerno #Salerno #Cronaca #diciassettenne #conforti - facebook.com facebook

Quattordicenne accoltellato a bordo di un bus: è in codice rosso x.com