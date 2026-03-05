Certificati anti-rimpatrio una delle dottoresse indagate tenta di togliersi la vita Dite perché
Una dottoressa indagata per certificati anti-rimpatrio ha tentato di togliersi la vita a Ravenna. La donna ha lasciato un messaggio in cui chiede ai media di fare sapere che il suo gesto è legato alle indagini a suo carico. La vicenda si è verificata il 5 marzo 2026 e ha suscitato attenzione sulla sua situazione personale e sulle accuse a suo carico.
Ravenna, 5 marzo 2026 – “Dovete fare sapere ai media che ho fatto questo gesto perché mi hanno indagato”. A parlare è una delle dottoresse finite sotto inchiesta nell’ambito delle verifiche sui cosiddetti certificati anti-rimpatrio al reparto delle malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna. Ma non si tratta del testo di una delle tante chat messe a disposizione della difesa nell’ambito della richiesta di interdizione dalla professione per un anno per gli otto camici bianchi indagati per falso ideologico continuato. Bensì di quanto messo a verbale nell’intervento dei carabinieri relativo a un possibile tentativo di gesto estremo che l’indagata avrebbe messo a punto nella notte tra martedì e ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tenta di togliersi la vita il giorno di Natale, tragedia sfiorata per una giovanissimaLa sera di Natale una ragazza di 20 anni decisa a compiere un gesto estremo è stata salvata dai carabinieri dell’aliquota radiomobile e della...
Leggi anche: Visite e certificati anti-rimpatrio: così i clandestini violenti “restano”
Tutto quello che riguarda Certificati anti.
Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio, la Procura di Ravenna chiede l'interdizione degli otto medici; Certificati anti-rimpatrio, la Procura chiede un anno di stop per i medici indagati: udienza rinviata; Certificati anti rimpatrio, le chat dei medici indagati. Così gli sbirri imparano; Indagine sui presunti falsi certificati anti rimpatrio di Ravenna, nelle chat dei medici: Ci serve una tattica.
Indagine sui presunti falsi certificati anti rimpatrio di Ravenna, nelle chat dei medici: «Ci serve una tattica»Nell’ambito dell’inchiesta sui presunti certificati falsi di inidoneità ai centri di rimpatrio condotta dalla Procura (che ha chiesto la sospensione ... corriereromagna.it
Certificati anti-rimpatrio Ravenna: le chat dei medici indagati/ Facciamo il cu*o a questi maledetti sbirriRavenna, inchiesta certificati anti-rimpatrio: le prove nelle chat dei medici indagati. Uno scriveva: Facciamo il cu*o a questi maledetti sbirri ... ilsussidiario.net
«Gli facciamo il c... agli sbirri», le chat dei medici nell'inchiesta dei certificati anti-rimpatri e Cpr. L'infettivologo: «Ho scritto io, è stato decontestualizzato» x.com
"Facciamo il c*** a questi sbirri", "Esprimiamo il nostro dissenso": ecco cosa scrivevano i medici indagati per i falsi certificati anti-rimpatrio facebook