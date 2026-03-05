Certificati anti-rimpatrio una delle dottoresse indagate tenta di togliersi la vita Dite perché

Una dottoressa indagata per certificati anti-rimpatrio ha tentato di togliersi la vita a Ravenna. La donna ha lasciato un messaggio in cui chiede ai media di fare sapere che il suo gesto è legato alle indagini a suo carico. La vicenda si è verificata il 5 marzo 2026 e ha suscitato attenzione sulla sua situazione personale e sulle accuse a suo carico.

Ravenna, 5 marzo 2026 – "Dovete fare sapere ai media che ho fatto questo gesto perché mi hanno indagato". A parlare è una delle dottoresse finite sotto inchiesta nell'ambito delle verifiche sui cosiddetti certificati anti-rimpatrio al reparto delle malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna. Ma non si tratta del testo di una delle tante chat messe a disposizione della difesa nell'ambito della richiesta di interdizione dalla professione per un anno per gli otto camici bianchi indagati per falso ideologico continuato. Bensì di quanto messo a verbale nell'intervento dei carabinieri relativo a un possibile tentativo di gesto estremo che l'indagata avrebbe messo a punto nella notte tra martedì e ieri.