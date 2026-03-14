Un giudice ha deciso di sospendere per dieci mesi tre medici, mentre altri cinque sono stati temporaneamente vietati di occuparsi di certificati relativi all’idoneità per la detenzione amministrativa nei centri di permanenza per i rimpatri. La decisione riguarda le attività di professionisti coinvolti in pratiche legate ai certificati anti-rimpatrio. La misura si applica a tutti e otto gli indagati, che non potranno esercitare le rispettive funzioni per il periodo stabilito.

Ravenna, 14 marzo 2026 – In tre sono stati sospesi per 10 mesi dalla professione medica. Agli altri cinque indagati, sempre per 10 mesi, è stato vietato di occuparsi di certificati relativi all’idoneità per la detenzione amministrativa nei cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. A 24 ore dell’ interrogatorio di garanzia, ieri pomeriggio il gip Federica Lipovscek ha depositato l’ordinanza relativa agli otto camici bianchi coinvolti nell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio (sono accusati di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio). Richiesta interdizione per 12 mesi. La procura aveva chiesto per ciascuno l’interdizione per 12 mesi dalla professione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesi

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