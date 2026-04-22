Cercava di rubare un' auto in zona Novi Sad in manette 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di rubare un’auto in zona Novi Sad. Secondo quanto ricostruito, è stato sorpreso mentre cercava di avviare il veicolo utilizzando dei fili elettrici collegati sotto il piantone dello sterzo. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto e ha portato all’arresto dell’uomo.

E' stato notato dai carabinieri mentre cercava di avviare un’auto con i fili elettrici sotto il piantone dello sterzo. È finita con un arresto in flagranza la notte di un 34enne di origine ucraina, intercettato all'alba di ieri, martedì 21 aprile, dai militari della Sezione Radiomobile di Modena.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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