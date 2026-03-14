Droga nei capelli e lama in tasca al Novi Sad | in manette un 27enne gambiano

La polizia di Modena ha arrestato mercoledì un 27enne gambiano trovato in possesso di droga nei capelli e di una lama in tasca durante un controllo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio e non è riuscito a nascondere lo stupefacente, che gli è stato subito sequestrato. L’arresto è stato confermato dagli agenti sul posto.

Il tempestivo intervento delle Volanti, nato dalla preziosa chiamata di un residente, ha permesso di sequestrare anche 285 euro in contanti e far scattare un ordine di allontanamento L'ingegnoso ma inutile tentativo di nascondere lo stupefacente non è bastato a evitargli le manette. Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, la Polizia di Stato di Modena ha arrestato un 27enne di origini gambiane, un volto purtroppo già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione si inserisce fluidamente nel più ampio piano di intensificazione dei controlli del territorio disposto dal Questore Lucio Pennella, un'attività mirata proprio a prevenire e contrastare in maniera decisa i fenomeni di criminalità diffusa nelle aree storicamente più sensibili del capoluogo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Gli agenti della Locale osservano lo spaccio in diretta al Novi Sad, 35enne in manetteSi è svolto nella mattinata di ieri il processo per direttissima nei confronti di un uomo arrestato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla... Esplosivi e droga in casa, 27enne in manetteTarantini Time QuotidianoUn’operazione di servizio condotta con efficacia dai Carabinieri della Compagnia di Castellaneta ha portato, nella mattinata...