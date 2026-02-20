Cerca di entrare in casa dei genitori nonostante il divieto | arrestato

Un uomo è stato arrestato ad Invorio il 16 febbraio dopo aver tentato di entrare in casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento. La sera, una volante della radiomobile è intervenuta su richiesta di un residente che aveva visto l’uomo vicino alla proprietà. L’uomo ha cercato di oltrepassare il cancello, ignorando le restrizioni imposte dal tribunale. Gli agenti lo hanno fermato e portato in caserma. L’uomo è ora in custodia in attesa di ulteriori provvedimenti.

Tenta di entrare in casa dei genitori, nonostante il divieto di avvicinamento, e finisce in carcere. É successo nella serata del 16 febbraio ad Invorio, dove una volante della radiomobile è intervenuta in seguito ad una chiamata al 112. I carabinieri hanno arrestato un uomo, di nazionalità moldava, che in evidente stato di alterazione stava cercando di entrare in casa dei genitori, nonostante un provvedimento nei suoi confronti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, cioè i genitori, che avevano già sporto denuncia contro di lui.🔗 Leggi su Novaratoday.it

