A Parma 624 alloggi sfitti e 3 mila famiglie in attesa | tanti annunci ma risultati scarsi
A Parma ci sono 624 alloggi vuoti e circa 3.000 famiglie in lista d’attesa per trovare una casa. Nonostante numerosi annunci pubblici e iniziative come ‘Fa la casa giusta’, i risultati ottenuti finora sono limitati. Anche un accordo tra enti locali e agenti immobiliari non ha prodotto cambiamenti significativi nel settore delle politiche abitative della zona.
"Nonostante gli innumerevoli annunci, le conferenze stampa e operazioni dai nomi accattivanti come ‘Fa la casa giusta’, oltre allo sterile protocollo d’intesa tra la Fondazione Parma Housing Center e la Federazione Agenti Immobiliari, i risultati delle politiche abitative a Parma e provincia sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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