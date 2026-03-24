A Parma 624 alloggi sfitti e 3 mila famiglie in attesa | tanti annunci ma risultati scarsi

A Parma ci sono 624 alloggi vuoti e circa 3.000 famiglie in lista d’attesa per trovare una casa. Nonostante numerosi annunci pubblici e iniziative come ‘Fa la casa giusta’, i risultati ottenuti finora sono limitati. Anche un accordo tra enti locali e agenti immobiliari non ha prodotto cambiamenti significativi nel settore delle politiche abitative della zona.