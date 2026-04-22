Centro anziani a rischio chiusura a Enna in 70 si barricano per ore poi il lieto fine | Dal Comune ok a restare

A Enna, circa settanta anziani si sono barricati nel centro dedicato alle loro attività, bloccando le operazioni per diverse ore. Dopo questa lunga protesta, si è raggiunta un'intesa con il Comune che garantisce loro di continuare a usare gli spazi e partecipare alle attività. Un avvocato ha confermato che la soluzione permette immediatamente ai soci iscritti di restare nel centro senza interruzioni.

Dopo 6 ore di "resistenza" i 70 anziani del centro hanno trovato una mediazione con il comune. Parla l'avvocato: "Si è arrivati ad una soluzione che consente nell'immediato ai soci che risultano iscritti, di godere dello spazio e delle attività".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazzino di 14 anni sparisce nel nulla: ore di angoscia, poi il lieto fineOre di paura e apprensione per una famiglia di Pontevico, poi finalmente il sospiro di sollievo. Enna, vittoria dei 70 pensionati: salvo il centro dopo l’occupazioneSettanta pensionati di Enna hanno ottenuto il mantenimento del proprio spazio sociale dopo una resistenza durata sei ore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rho. Contrasto al gioco d’azzardo: si rafforza l’impegno del Comune in scuole e centri anziani; Garante degli anziani, dialogo e rete al centro del mandato; Soggiorni climatici per la terza età, al via l’edizione 2026 promossa dall’Istituzione Centro Servizi Anziani del Comune dell’Aquila; Soggiorni termali per la terza età: al via l’edizione 2026 promossa dall’Istituzione Centro Servizi Anziani. Centro anziani a rischio chiusura a Enna, in 70 si barricano per ore poi il lieto fine: Dal Comune ok a restareDopo 6 ore di resistenza i 70 anziani del centro hanno trovato una mediazione con il comune. Parla l’avvocato: Si è arrivati ad una soluzione che consente nell’immediato ai soci che risultano ... fanpage.it Il comune di Enna sfratta il centro anziani, vecchietti lo occupanoENNA – Settanta anziani, la cui vita sociale è strettamente legata alle attività del centro dell’amicizia ad Enna bassa di proprietà del Comune, hanno acconsentito alla consegna delle chiavi all’ammin ... livesicilia.it Quarta edizione della manifestazione promossa dal Comune e dall’associazione “Bartolo Longo”: oltre 200 iscritti, percorso di 10 chilometri e un tributo al podista che portò il nome di Serino fino alla Maratona di New York - facebook.com facebook Buongiorno dal Comune di #Cerano. #22aprile #PoliziaLocale #Piemonte x.com