Ragazzino di 14 anni sparisce nel nulla | ore di angoscia poi il lieto fine

Una famiglia di Pontevico ha passato ore di angoscia dopo la scomparsa di un ragazzino di 14 anni. Il ragazzo era sparito nel pomeriggio di mercoledì e, per tutta la notte, sono state fatte ricerche senza esito. Questa mattina, fortunatamente, è stato ritrovato e sta bene. La famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Ore di paura e apprensione per una famiglia di Pontevico, poi finalmente il sospiro di sollievo. È stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, il 14enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di mercoledì. Sta bene e ha già potuto riabbracciare i suoi familiari. La bella notizia è arrivata attorno alle 9.30, proprio mentre gli appelli per ritrovarlo stavano diventando virali sui social network, condivisi centinaia di volte e rilanciati di bacheca in bacheca nel tentativo di accelerare le ricerche. Il ragazzo, A.G. le sue iniziali, aveva oltrepassato i confini della provincia di Brescia ed è stato individuato alla stazione ferroviaria di Robecco d’Oglio, nel Cremonese.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Pontevico Ragazzino

A Monza, un bambino di 9 anni è stato lasciato solo a bordo di un treno, creando momenti di preoccupazione.

Una bambina di 3 anni è scomparsa nel pomeriggio mentre giocava con i cani vicino casa a Tonezza del Cimone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pontevico Ragazzino

Argomenti discussi: Scuola, ancora lame in classe: un ragazzino con il coltello e un sedicenne col tirapugni; Incidente tra auto e moto: ferito un ragazzo di 14 anni; TREVISO | ANZIANA AGGREDITA E DERUBATA IN PESCHERIA, LO SCIPPATORE HA 14 ANNI; Aggredisce un'anziana, le ruba la borsa e la fa cadere: lo scippatore ha 14 anni.

Ragazzino di 14 anni sparisce nel nulla: ore di angoscia, poi il lieto fineOre di paura e apprensione per una famiglia di Pontevico, poi finalmente il sospiro di sollievo. È stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, il 14enne di cui non si avevano più ... bresciatoday.it

Terracina, ragazza di 14 anni aggredita in centro: indagini in corsoUn episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso la comunità di Terracina nel tardo pomeriggio di sabato 8 febbraio. Una ... latinapress.it

Apolide di fatto, un ragazzino italiano di 12 anni non può viaggiare a Londra né ottenere un documento valido a causa di un cortocircuito denunciato dalla madre affidataria in una lettera a Mattarella - facebook.com facebook