Da oggi fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, o convenzionati. Grazie al nido Magenta, sono stati aggiunti 64 nuovi posti. Le iscrizioni riguardano i servizi offerti dal sistema comunale e dai partner che gestiscono le strutture.

Da oggi fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, appaltati e convenzionati. Dopo l’aumento di 153 posti avvenuto negli ultimi anni a cui vanno aggiunti altri 28 posti, la disponibilità aumenta nuovamente in quanto è previsto l’avvio dell’attività del nuovo nido Magenta, con ulteriori 64 posti assegnato in gestione a Cresciamo. Realizzata con risorse Pnrr, la struttura è in fase di ultimazione e allestimento, e l’obiettivo è di averla pronta già da inizio settembre. In particolare, dal 2019 ad oggi i posti al nido, complessivamente, sono passati da 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asili, via alle iscrizioni. Arrivano altri 64 posti grazie al nido Magenta: "Offerta ampliata"

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