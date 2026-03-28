Centri estivi 2026 a Firenze | dal 30 marzo al via le domande online Ecco come iscriversi

A partire da lunedì 30 marzo, i genitori possono presentare le domande online per iscrivere i bambini ai centri estivi organizzati dal Comune di Firenze per l’estate 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino all’inizio di settembre e riguardano le attività previste nelle strutture comunali, che si svolgeranno nel corso della stagione estiva.

Firenze, 28 marzo 2026 - Apriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026, con attività fino alla prima settimana di settembre. Si tratta di una occasione di socializzazione, crescita e partecipazione, con proposte educative inclusive ispirate ai valori dell’educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile. Come presentare domanda. Le famiglie potranno presentare domanda esclusivamente online, attraverso il portale della Rete Civica, fino alle 12 del prossimo 10 aprile, cliccando su questo link. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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