Arezzo, 17 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio alle 18 sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Arezzo il volume “ Preziose impronte ”. Si tratta del quarto volume realizzato dalla Banca di Anghiari e Stia, nata come Cassa Rurale di Anghiari il 13 agosto 1905, per celebrare i 120 anni di vita. La pubblicazione di pregio racconta il territorio attraverso i volti e le storie delle persone che qui hanno deciso di fare impresa. L’ambizioso progetto editoriale è realizzato grazie alle foto di Giovanni Santi, i testi di Andrea Merendelli, la grafica e impaginazione Andrea Valbonetti e la disponibilità di una cinquantina di aziende clienti e socie della Banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Preziose impronte” il quarto volume realizzato dalla Banca di Anghiari e Stia

