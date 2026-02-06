FOTO I cento anni di nonna Carmela un traguardo che unisce Cautano e Foglianise

Nonna Carmela ha spento 100 candeline, e la festa ha riunito i paesi di Cautano e Foglianise. La sua vita è un esempio di dedizione e sacrificio, e oggi amici e parenti si sono ritrovati per celebrare il secolo di questa donna forte e amata. La famiglia ha ringraziato nonna Carmela per le radici profonde che ha piantato, radici che ancora oggi nutrono e uniscono le due comunità. La cerimonia è stata semplice, ma carica di emozioni, tra ricordi e sorrisi.

Tempo di lettura: 3 minuti "Nel corso della tua vita, con impegno e sacrificio, hai saldamente piantato le radici che continuano ad alimentare la nostra famiglia. Oggi, nel giorno del tuo centesimo compleanno, vogliamo ringraziarti per essere ancora, per tutti noi, un punto di riferimento costante, una presenza affettuosa, una guida sicura: la custode della storia e dei valori della nostra famiglia. Auguri mamma, auguri nonna, auguri bisnonna!". Cento anni, non e' un traguardo cosi' comune ma arrivarci e farlo circondati dall'affetto dei cari, rende la festa indimenticabile. Nonna Carmela oggi ha raggiunto questa cifra ragguardevole e lo ha fatto insieme a figli, nipoti pronipoti e amministratori che hanno voluto rende la sua giornata speciale.

