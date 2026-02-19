Nonna Alvarina ha compiuto cento anni

Grande festa per Alvarina Morosi, di Agliana, che ha tagliato il bellissimo traguardo di un secolo di vita. Nonna Alvarina l'11 febbraio ha compiuto 100 anni e domenica scorsa è stata festeggiata con gioia e affetto da familiari e amici. Alla festa hanno partecipato anche don Paolo Tofani, parroco di San Piero e il sindaco di Agliana Luca Benesperi che hanno voluto portare il loro abbraccio a nome di tutta la comunità aglianese. C'è stata una partecipazione molto calorosa attorno alla centenaria, che testimonia quanto Alvarina sia amata da tutti. Alvarina Morosi è nata a l'11 febbraio 1926 nella piana pistoiese, a San Sebastiano, e dal 1949 ha sempre vissuto ad Agliana.