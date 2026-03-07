La XVII rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo si terrà dal 26 al 29 marzo 2026, coinvolgendo le regioni della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. La manifestazione ripercorrerà i 120 anni di storia dell’auto, con tappe che includono un ritorno simbolico ad Acqui Terme. La gara si svolgerà attraverso diverse località, celebrando le tappe più significative del percorso.

È stata presentata il 3 marzo 2026, nei locali dell'Automobile Club Milano, la XVII edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, in programma dal 26 al 29 marzo prossimi. Un traguardo storico per la corsa automobilistica più antica d'Italia che, proprio quest'anno, celebra il suo 120esimo anniversario. Nata nel 1906 da un'idea dell'allora direttore de La Gazzetta dello Sport, Eugenio Camillo Costamagna, omaggia la sua prima edizione con un roadbook che torna alle origini portando gli equipaggi lungo un itinerario lineare da Milano a Sanremo, con un passaggio simbolico nel centro storico di Acqui Terme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Milano-Sanremo, 120 anni di storia dell'auto: percorso e protagonisti

