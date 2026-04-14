La Sampierana compie 100 anni | sabato cortometraggio e convegno

Sabato, il club celebra il suo centesimo anniversario con un cortometraggio e un convegno, mentre la squadra affronta una trasferta decisiva contro una formazione che lotta per la salvezza. La partita si disputerà domenica in trasferta, rappresentando il penultimo impegno della stagione. La società ha organizzato queste iniziative per ricordare il traguardo raggiunto e coinvolgere i tifosi in occasione di questa ricorrenza.

Mentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento della stagione, la società sabato tiene la prima delle iniziative per i cento anni del club.Nell’aula Magna della scuola media cittadina dalle ore 9.🔗 Leggi su Cesenatoday.it La tabaccaia più longeva d'Italia compie 100 anniIeri 2 marzo Rita Bozza, che è rimasta dietro il banco a lavorare fino allo scorso anno, ha ricevuto la visita del sindaco Gianluca Pedron che le ha... Leggi anche: L’Osteria dei mercanti compie 100 anni La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento della stagione, la società sabato tiene la prima dell ... cesenatoday.it Sampierana, l’ora del centenarioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it