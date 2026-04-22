Celiachia negli adulti | si può evitare la biopsia?

Negli ultimi tempi, sono stati annunciati nuovi approcci per la diagnosi della celiachia negli adulti, con alcune possibilità di evitare la biopsia intestinale. Le autorità sanitarie hanno aggiornato le procedure, considerando alternative meno invasive a quella tradizionale. Questi cambiamenti riguardano principalmente l’utilizzo di test sierologici e criteri clinici più accurati. La modifica delle linee guida mira a semplificare il percorso diagnostico e ridurre il ricorso alla procedura invasiva.

Gli ultimi aggiornamenti in campo sanitario segnano un cambiamento importante nella diagnosi della celiachia negli adulti. Le nuove linee guida europee aprono alla possibilità di evitare la biopsia intestinale, ma solo in casi ben selezionati. Parallelamente emerge un altro dato rilevante: circa un paziente su cinque continua ad avere sintomi nonostante la dieta senza glutine. Tra innovazioni diagnostiche, nuovi biomarcatori e problemi di gestione, la celiachia si conferma una malattia più complessa di quanto si pensi. La novità principale riguarda la cosiddetta diagnosi “biopsy-free”. Per la prima volta anche negli adulti si può arrivare alla diagnosi senza biopsia, ma solo se gli anticorpi anti-transglutaminasi sono almeno dieci volte sopra la norma, confermati da un secondo test, e in assenza di sintomi gravi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Celiachia negli adulti: si può evitare la biopsia? Celiachia: cambia il menù, non la tua vita Notizie correlate Leggi anche: Celiachia, verso la diagnosi senza biopsia anche negli adulti Celiachia, diagnosi senza biopsia negli adulti e cosa fare se non basta la dietaArrivano nuove possibilità di diagnosi di celiachia negli adulti senza il bisogno di biopsia, quindi di prelievo di tessuto delle vie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La celiachia si può scoprire anche senza biopsia; Celiachia, verso diagnosi senza biopsia anche negli adulti: al via lo screening nazionale; Celiachia, addio alla biopsia per la diagnosi: la svolta arriva anche per gli adulti; Medicina, per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche per gli adulti. Celiachia, diagnosi senza biopsia negli adulti e cosa fare se non basta la dietaLa diagnosi di celiachia senza biopsia negli adulti entra nelle linee guida europee: come funziona e cosa fare se la dieta senza glutine non basta. dilei.it Celiachia: la diagnosi senza biopsia diventa realtà anche per gli adulti?Addio gastroscopia? Nuove linee guida e studi aprono alla diagnosi di celiachia senza biopsia anche negli adulti. pazienti.it Negli ultimi dieci anni, la Settimana Nazionale della Celiachia è diventata un appuntamento centrale per informare e sensibilizzare il pubblico su questo tema. Il territorio si anima con eventi, incontri, attività nelle scuole e momenti di confronto che rendono la c - facebook.com facebook