Celiachia verso la diagnosi senza biopsia anche negli adulti

In Italia, il modo di diagnosticare la celiachia sta cambiando. Dal 2012, in Europa, è possibile arrivare a una diagnosi senza ricorrere alla biopsia nei bambini, e adesso questa opzione si sta espandendo anche agli adulti. La questione suscita interesse tra i professionisti sanitari, che monitorano attentamente le evoluzioni di questa procedura. La diffusione di questa metodologia potrebbe influenzare le pratiche cliniche e il percorso diagnostico.

È uno scenario in continua evoluzione, quello della celiachia in Italia. La diagnosi senza biopsia, introdotta in Europa nel 2012 per i bambini, incomincia a trovare spazio anche negli adulti. La diagnosi senza biopsia. Alcuni studi condotti sugli adulti hanno infatti dimostrato che “livelli di dieci volte superiori al valore normale degli anticorpi anti-transglutaminasi lgA hanno un elevato valore predittivo, aprendo la possibilità di evitare la biopsia in pazienti selezionati”, spiega Fabiana Zingone, associata di Gastroenterologia all’Università di Padova. Un’opzione, quella della diagnosi senza biopsia, che per la prima volta è stata...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Celiachia, verso la diagnosi senza biopsia anche negli adulti Notizie correlate Medicina, per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche per gli adulti(Adnkronos) – Lo scenario della celiachia in Italia è in rapida evoluzione: lo screening combinato alla diagnosi del diabete di tipo 1, la... Celiachia, rivoluzione nella diagnosi: stop biopsia anche negli adulti e nuovi test più precisiCeliachia, cambia tutto: nuove linee guida e diagnosi più semplice La celiachia entra in una nuova fase. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Celiachia, addio alla biopsia per la diagnosi: la svolta arriva anche per gli adulti; Celiachia, casi in aumento: nel '24 in Italia 14mila nuove diagnosi; Celiachia: Alimentazione, Terapia e Consigli; Celiachia, quasi 280mila casi in Italia: oltre 14mila nuove diagnosi nel 2024. Celiachia, verso una diagnosi senza biopsia: la ricerca acceleraLa diagnosi biopsy-free per la celiachia, introdotta in Europa per i bambini nel 2012, sta trovando spazio anche negli adulti ... fortuneita.com Medicina, per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche per gli adultiLo scenario della celiachia in Italia è in rapida evoluzione: lo screening combinato alla diagnosi del diabete di tipo 1, la possibilità di estendere la diagnosi senza biopsia anche agli adulti, le re ... adnkronos.com Ieri, subito dopo la diffusione della Relazione al Parlamento sulla Celiachia, abbiamo rilasciato una intervista a ANSA.it Salute: un’occasione importante per commentare i dati contenuti nel documento del Ministero della Salute e per fare il punto sulle istanze facebook