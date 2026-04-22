Celiachia diagnosi senza biopsia negli adulti e cosa fare se non basta la dieta
Sono state introdotte nuove modalità diagnostiche per la celiachia negli adulti che non prevedono più l’esecuzione di una biopsia intestinale. Queste alternative si basano su esami del sangue e su test genetici, riducendo così l’invasività del processo diagnostico. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessario un approfondimento ulteriore o altre valutazioni, soprattutto se la dieta priva di glutine non allevia i sintomi.
Arrivano nuove possibilità di diagnosi di celiachia negli adulti senza il bisogno di biopsia, quindi di prelievo di tessuto delle vie digestive. La strategia “Biopsy-free”, da qualche anno limitata ai bambini in Europa, inizia a trovare spazio anche in chi si trova a fare i conti con la malattia in età adulta. A ricordarlo sono gli esperti della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE), che hanno fatto il punto sulla situazione nell’ambito del Congresso nazionale delle Malattie Digestive, promosso dalla Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell'Apparato Digerente (FISMAD).🔗 Leggi su Dilei.it
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