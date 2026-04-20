Medicina per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche per gli adulti

In Italia, la diagnosi di celiachia sta subendo cambiamenti significativi, con nuove possibilità di individuazione anche senza l'esame bioptico, una possibilità che si estende anche agli adulti. Lo screening combinato viene sempre più adottato come metodo di identificazione precoce della condizione, che interessa un numero crescente di persone. Questa evoluzione nel settore medico riguarda principalmente le procedure diagnostiche, modificando le pratiche tradizionali e aprendo nuove strade per la diagnosi.

(Adnkronos) – Lo scenario della celiachia in Italia è in rapida evoluzione: lo screening combinato alla diagnosi del diabete di tipo 1, la possibilità di estendere la diagnosi senza biopsia anche agli adulti, le recenti evidenze sui biomarcatori e il follow-up dei pazienti, alla luce delle nuove linee guida europee che propongono un approccio personalizzato nel medio e lungo termine. Alle novità terapeutiche e diagnostiche per la celiachia la Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige) ha dedicato una sessione all'interno dell'ultima giornata del XXXII Congresso nazionale delle malattie digestive, promosso dalla Federazione italiana delle società delle malattie dell'apparato digerente (Fismad), che si è svolto a Roma.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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