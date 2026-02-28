Inserzioni 2026 | Chaile Holley e Takriti al Castello di Rivoli
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea si conferma laboratorio vivo di sperimentazione con la seconda edizione di "Inserzioni". Dal 27 marzo al 23 agosto 2026, le sale auliche della residenza sabauda smettono di essere una cornice statica per trasformarsi in un dispositivo espositivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
