Successo dei servizi di aviazione generale dell’aeroporto di Bergamo

L’aeroporto di Milano Bergamo ha registrato un aumento dei movimenti di aviazione generale durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici. I servizi di BGY Executive hanno visto una maggiore richiesta, con un incremento delle attività operative legate a questa tipologia di voli. La crescita si riflette nei dati delle operazioni svolte nell’arco di quei mesi, dimostrando un rafforzamento nel settore dell’aviazione privata e commerciale legata all’aeroporto.

L’aeroporto di Milano Bergamo consolida le attività operative legate all’aviazione generale, i cui movimenti generati nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno contribuito ad accrescere la preferenza per i servizi offerti da BGY Executive. La domanda di traffico con velivoli di aviazione generale continua ad essere sostenuta, grazie anche alla posizione baricentrica dell’aeroporto che rappresenta la soluzione ideale per la mobilità su gomma lungo le direttrici stradali e autostradali. La nuova location dedicata all’aviazione generale nell’area nord del sedime aeroportuale, che dispone di un varco doganale dotato di propri controlli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Si intensifica l'eruzione dell'Etna, allerta "rossa" per l'aviazione: aperto l'aeroporto di CataniaCambia scenario l'eruzione in corso sull'Etna dove l'attività stromboliana dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava accompagnata... Leggi anche: Proclamato lo sciopero generale nazionale: dai trasporti locali ai servizi dell'Inps, ecco i disservizi e le ragioni della mobilitazione contro le discriminazioni di generale SACBO inaugura il nuovo terminal partenze dell'aeroporto Milano Bergamo Contenuti e approfondimenti su Successo dei servizi di aviazione... Temi più discussi: SAP trasforma il portafoglio Services and Support per accelerare il successo dei clienti; Nuove nomine strategiche all’Azienda USL: rafforzata la rete dei servizi; Riapertura dei servizi presso la nuova Casa di Comunità; I Villaggi Paralimpici di Milano Cortina 2026: il cuore pulsante dei Giochi. Successo dei servizi di aviazione generale dell’aeroporto di BergamoI recenti Giochi invernali hanno contribuito a scoprire i servizi che l’aeroporto di Milano Bergamo dedica all’aviazione generale sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo ... bergamonews.it Farmacia dei servizi/3. Pace (Fofi): Un successo per tutta la professione e per la FederazioneLa capacità della farmacia di comunità di intercettare ogni giorno milioni di cittadini, e la fiducia che riscuote il farmacista, sono fondamentali per ottenere risultati significativi in termini di ... quotidianosanita.it All’indomani del successo di misura con la Pro Patria, è tempo di calcoli per capire gli intrecci di calendario in ottica post-season - facebook.com facebook Bergamo, uccide la moglie e tenta il suicidio: cosa è successo x.com