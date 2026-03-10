Gussago piange Umberto Gabetti figura simbolo di sagre e volontariato

La comunità di Gussago piange Umberto Gabetti, morto domenica 8 marzo, all'età di 77 anni. Una figura molto conosciuta in paese, ricordata da tanti come un punto di riferimento silenzioso ma sempre presente nelle iniziative del territorio. Pur non essendo formalmente iscritto ad alcuna associazione, Gabetti era noto per la sua presenza costante e per la disponibilità a dare una mano in ogni occasione. Dalle iniziative solidali alle manifestazioni folkloristiche, fino alle sagre, era spesso tra i primi a mettersi al lavoro per contribuire alla buona riuscita degli eventi. Ogni anno si travestiva da Babbo Natale e, durante le festività natalizie, portava doni e sorrisi ai pazienti della casa di cura Richiedei di Gussago, regalando un momento di gioia soprattutto a chi trascorreva le feste lontano da casa.