Durante la Milano Design Week, la casa automobilistica ha presentato la livrea di Hypersail, un monoscafo oceanico che rappresenta l’ingresso del marchio nel settore nautico. La barca non sarà destinata alle corse in mare, ma sarà utilizzata come imbarcazione a vela. La presentazione si è concentrata sulla nuova livrea e sul design del veliero, senza ulteriori dettagli sul progetto o sui partner coinvolti.

Ferrari ha scelto la Milano Design Week per svelare la livrea di Hypersail, il nuovo monoscafo oceanico con cui il Cavallino entra in una dimensione inedita: il mondo nautico. La prima immagine che arriva al pubblico – tramite render e un modellino – è quella dei colori, delle superfici, delle proporzioni. Oggi è ancora in lavorazione nei cantieri, ma quando Hypersail navigherà sarà una specie di visione, una barca sinuosa alta 40 metri e lunga 30 che vola sollevata dall’acqua. Un progetto in cui è visibile il DNA di Ferrari, che usa il linguaggio del design per raccontare una nuova sfida e frontiera tecnologica del marchio di Maranello....🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è una Ferrari che non correrà in pista, ma volerà sull'oceano

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