A Maranello, le squadre tecniche di Ferrari lavorano con impegno per migliorare le prestazioni della monoposto in vista della ripresa del campionato di Formula 1. La prossima gara si terrà a Miami all’inizio di maggio. La sfida con Mercedes si intensifica, mentre i tecnici cercano di ridurre il divario di prestazioni rispetto ai rivali. Le attività di sviluppo continuano senza sosta per affrontare le prossime tappe del campionato.

A Maranello le attività tecniche proseguono con intensità per ridurre il distacco dai competitor Mercedes in vista della ripresa del campionato di Formula 1, prevista all’inizio di maggio con la tappa di Miami. Mentre i motori sportivi sono temporaneamente fermi, l’azienda emiliana sta consolidando una posizione economica che non teme confronti, basata su un modello di business unico nel automobilistico globale. L’arte della scarsità e il valore del sogno. Il successo finanziario del marchio italiano, che mostra risultati economici decisamente più solidi rispetto alle prestazioni ottenute sul circuito, affonda le radici in una strategia di gestione molto precisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari: il segreto economico che batte i rivali in pista

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