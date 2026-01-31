Rifiuti M5S | Abbiamo scoperto chi sono gli incivili che improvvisamente li abbandonano

La sindaca Katia Tarasconi annuncia un giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti. Insieme a Iren, promette controlli più serrati, multe più salate e telecamere in più punti per arginare il problema che si ripresenta ovunque. La misura mira a scoprire finalmente chi sono gli incivili che lasciano i rifiuti lungo le strade.

L’intervento sulla nuova modalità di raccolta: «Tante città che lo avevano introdotto si sono viste costrette ad abbandonarlo perché è impraticabile, si trovino nuove soluzioni» «Si apprende dalla dichiarazione della sindaca Katia Tarasconi e da Iren che per risolvere il problema dei rifiuti abbandonati un po' ovunque intendono avvalersi di più agenti accertatori, più controlli, più multe e persino di telecamere. Naturalmente tutto questo avrà un costo che, in un modo o nell'altro, verrà pagato dai cittadini». A intervenire sul tema il gruppo piacentino del Movimento 5 Stelle. «Per noi - scrivono in una nota stampa - non c'è bisogno di tanto impegno, abbiamo "scoperto" chi sono gli incivili che improvvisamente, dopo l'introduzione della "raccolta porta a porta", abbandonano i rifiuti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La polizia locale di Genova ha lanciato una vera e propria caccia agli incivili che lasciano immondizia in strada.

Venerdì mattina, gli agenti di Guidonia hanno scoperto sacchi di immondizia lasciati in strada e sono riusciti a risalire agli incivili grazie ai dettagli trovati nei rifiuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

