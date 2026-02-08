Dopo il match tra Genoa e Napoli, Juan Jesus ha scritto su Instagram un messaggio forte e diretto. L’ex difensore del Napoli ha preso di mira chi, secondo lui, cerca colpevoli ovunque, senza guardare in casa propria.

Al termine di Genoa – Napoli, Juan Jesus ha pubblicato su Instagram un post piuttosto polemico, scagliandosi contro chi cerca un colpevole a tutti i costi. Lo sfogo di Juan Jesus. Si legge su Instagram: “Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio. Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus) Probabile il riferimento a Buongiorno, autore di due gravi errori nel corso del match contro il Genoa e bersagliato da commenti negativi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus sbotta contro gli occasionali (li cita proprio): “Chi ama davvero questa maglia, non cerca colpevoli”

Dopo la vittoria sofferta contro il Genoa, Juan Jesus si presenta sui social per rispondere alle critiche.

Dopo la vittoria, Juan Jesus ha evidenziato l’importanza dei tre punti in una stagione ancora lunga.

