Juan Jesus sbotta contro gli occasionali li cita proprio | Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli
Dopo il match tra Genoa e Napoli, Juan Jesus ha scritto su Instagram un messaggio forte e diretto. L’ex difensore del Napoli ha preso di mira chi, secondo lui, cerca colpevoli ovunque, senza guardare in casa propria.
Al termine di Genoa – Napoli, Juan Jesus ha pubblicato su Instagram un post piuttosto polemico, scagliandosi contro chi cerca un colpevole a tutti i costi. Lo sfogo di Juan Jesus. Si legge su Instagram: “Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio. Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus) Probabile il riferimento a Buongiorno, autore di due gravi errori nel corso del match contro il Genoa e bersagliato da commenti negativi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
