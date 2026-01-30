Sicurezza energetica e infrastrutture a Piacenza Expo torna Pipeline & Gas Expo

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo. La conferenza si è svolta nella Sala Consiliare del Comune, con i rappresentanti delle aziende e gli organizzatori che hanno presentato le novità del evento. La fiera, dedicata alle infrastrutture energetiche del Mid-Stream, si terrà a fine mese e promette di essere un punto di incontro importante per il settore.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Pge 2026 si propone, infatti, come una esclusiva occasione di confronto tra imprese, progettisti, gestori di rete, multiutilities e istituzioni su questi temi strategici, con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza energetica del Paese, alla competitività delle imprese e alla stabilità dei costi per famiglie e sistema produttivo. Un confronto che valorizza il potenziale dell’Italia di affermarsi come hub energetico internazionale, grazie a competenze industriali consolidate, alla presenza di aziende leader e a una posizione geografica strategica che collega Nord Africa, Medio Oriente ed Europa continentale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Expo Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo Questa mattina a Piacenza si è tenuta la conferenza stampa per presentare la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo. Dal 22 al 24 novembre a Piacenza Expo torna la Fiera dei vini Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piacenza Expo Argomenti discussi: Snam investe 12,4 miliardi nelle infrastrutture: al centro sicurezza energetica e rete multi-molecola; L'UE investe 650 milioni di euro in infrastrutture energetiche transfrontaliere - Rappresentanza in Italia; La sicurezza nel Mediterraneo oggi a rischio a causa della dipendenza energetica dell’UE; Energia e infrastrutture, il piano Bei per il Sud: Sì a nuovi investimenti. Energia e infrastrutture, il piano Bei per il Sud: «Sì a nuovi investimenti»Dalla transizione energetica, con le grandi reti che dall’Africa raggiungono il Nord Europa attraversando il Mezzogiorno, ai grandi progetti per la competitività delle imprese ... ilmattino.it La sicurezza nel Mediterraneo oggi a rischio a causa della dipendenza energetica dell’UELa dipendenza dell’UE da materie prime critiche e fonti fossili mette a rischio la sicurezza energetica nel Mediterraneo. rinnovabili.it Ci vediamo a Tomato World! Il 19 e 20 febbraio, a Piacenza Expo, Terrepadane ci sarà per raccontare servizi, strumenti, soluzioni tecniche, macchine e attrezzature pensate per il lavoro quotidiano delle aziende agricole. Saremo presenti: stand 17, con l’e facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.