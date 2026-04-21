‘Fossa delle Nevi’ | la nota dei gruppi consiliari Pd e Dei Goti

I gruppi consiliari del Partito Democratico e dei Goti hanno diffuso una nota stampa che riguarda la questione della “Fossa delle Nevi”. La nota dura circa due minuti di lettura e contiene le posizioni ufficiali dei due gruppi politici. La comunicazione è stata pubblicata in giornata e si inserisce nel dibattito pubblico avviato sulla gestione e lo stato della zona interessata.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei gruppi consiliari PD e Dei Goti. Abbiamo appreso a mezzo stampa e social di un incontro promosso dal Sindaco pro tempore di Durazzano (BN) sulla problematica della cava “Fossa delle Nevi”, con aggiornamenti relativi al ricorso al Capo dello Stato. Ad oggi, non ci è dato sapere se il Comune di Sant’Agata de’ Goti, come altri interessati alla problematica, sia stato formalmente invitato a tale iniziativa. Un elemento tutt’altro che secondario, che contribuisce ad alimentare ulteriori perplessità sul metodo e sulla gestione del confronto istituzionale. Le assenze registrate e una partecipazione estremamente ridotta, non sono un dettaglio, ma un fatto politico rilevante.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Fossa delle Nevi’: la nota dei gruppi consiliari Pd e Dei Goti Notizie correlate Consiglio regionale, riunita a Palazzo Campanella la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliariAl centro del confronto, importanti provvedimenti e proposte di legge già esaminati dalle competenti commissioni consiliari, al termine di un... Regione Campania, approvata all’unanimità la costituzione dei gruppi consiliariTempo di lettura: 2 minutiLa Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano...