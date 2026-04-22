Catturare e ammazzare uccelli per FdI in Lombardia è buonsenso così chiede la riapertura dei roccoli Pd M5s e Avs | È illegale

In Lombardia, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno chiesto la riapertura dei roccoli, impianti usati per catturare uccelli. Questi impianti sono stati ufficialmente chiusi dal 2019, a seguito di un provvedimento del Consiglio di Stato, e sono vietati dalla legge italiana e dalle normative europee. La richiesta ha suscitato reazioni contrarie da parte di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alternativa Verde, che hanno ribadito la loro illegittimità.

Riaprire i roccoli. Vale a dire gli impianti di cattura di uccellini. Il problema è che sono ufficialmente chiusi dal 2019, dopo l’intervento del Consiglio di Stato, e per di più sono vietati dalla legge italiana e dalle normative europee. Ma alla politica lombarda non importa: il Consiglio regionale, al primo ordine del giorno, ha discusso proprio la proposta di Carlo Bravo, ex presidente dell’ Associazione cacciatori lombardi, oggi consigliere di Fratelli d’Italia e già denunciato, nel 2023, per reati legati all’avifauna, per riattivarli. Bravo ha preso la parola, al Pirellone, per dire che con la perdita dei roccoli “i boschi perdono biodiversità” (e con la cattura e l’uccisione di avifauna, invece?); e che “non basta parlare dei roccoli come struttura arborea, bisogna andare oltre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Catturare e ammazzare uccelli per FdI in Lombardia è “buonsenso”, così chiede la riapertura dei roccoli. Pd, M5s e Avs: “È illegale” Notizie correlate “Tampone mai effettato per avere il Green pass”, la capogruppo di Fdi in Emilia-Romagna condannata. M5s, Pd e Avs: “Si dimetta”Una condanna per un presunto falso legato al Green pass riporta al centro del dibattito politico il tema del rispetto delle regole durante la... Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti LegaPrima Supermedia Agi/Youtrend dopo il trionfo del No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio al voto con referendum.