A Catanzaro, una donna di 46 anni si è tolta la vita buttandosi dalla finestra del terzo piano portando con sé tre figli di età compresa tra quattro mesi e cinque anni. Due dei bambini sono deceduti sul colpo, mentre un terzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica della tragedia.

Tragedia familiare a Catanzaro, dove una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano con in braccio i tre figli di quatto mesi, quattro anni e cinque anni. Lei è morta sul colpo insieme ai due bimbi più piccoli, mentre la terza è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino. Sul posto sono intervenuti la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, la Polizia e il personale del 118. Le cause del gesto non sono al momento note. I vicini hanno descritto la donna come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa. Lavorava in una struttura sanitaria ed era molto attiva nella vicina parrocchia del SS Salvatore.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Catanzaro, donna si getta dalla finestra con i tre figli: morti lei e due bimbi, grave la terza

Notizie correlate

Donna si getta dalla finestra con tre figli, morta lei e due bimbiUna donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo...

Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è graveDramma nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal balcone di casa sua al terzo piano tenendo in braccio i suoi tre figli.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Madre si getta dal terzo piano con in braccio i figli: tre morti e una ferita; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande.

Catanzaro, donna si getta dal balcone del terzo piano con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è graveLa tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Le cause del gesto non sono al momento note ... affaritaliani.it

Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figliaCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, ... ilmessaggero.it

Tragedia nella notte a #Catanzaro: una donna si è gettata dal terzo piano con i suoi 3 figli. La mamma con 2 bimbi (4 mesi e 4 anni) sono morti sul colpo, la terza figlia di 6 anni è stata ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. - facebook.com facebook

Donna si getta dal balcone con i figli a Catanzaro, muoiono lei e due bambini. Una è grave x.com