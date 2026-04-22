Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna è caduta dal terzo piano dell’abitazione in cui viveva con i suoi tre figli. Tre delle persone coinvolte sono morte, mentre una bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La vicenda ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’accaduto.

Una tragedia ha scosso Catanzaro nelle scorse ore. Una donna è precipitata dalla finestra del terzo piano dell’edificio in cui viveva insieme ai suoi tre figli. Nell’impatto hanno perso la vita la madre e due bambini piccoli, uno di quattro anni e l’altro di quattro mesi. Una terza figlia, una bambina di cinque anni e mezzo, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove si trova ricoverata in rianimazione in condizioni gravi. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le cause del gesto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Catanzaro, tragedia familiare: donna precipita dal terzo piano con i tre figli. Tre morti, una bambina grave

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