A Catanzaro, durante la notte, una donna si è gettata dal balcone della propria abitazione in via Zanotti Bianco. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche i suoi figli, uno dei quali ha perso la vita mentre l'altro si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un tragico evento ha scosso la tranquillità di Catanzaro durante le ore notturne, quando una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione in via Zanotti Bianco portando con sé i propri figli. Il gesto disperato ha causato la morte di uno dei due piccoli e ha lasciato il secondo bambino in condizioni cliniche estremamente critiche presso la struttura ospedaliera. I soccorsi e l’intervento delle autorità in via Zanotti Bianco. Immediatamente dopo la caduta, gli equipaggi della squadra volante della Questura sono intervenuti sul luogo del dramma per prestare assistenza e gestire l’emergenza. Mentre le operazioni di primo soccorso venivano coordinate per tentare di salvare i minori, un magistrato si è messo in movimento per raggiungere l’area dell’incidente e avviare le procedure investigative necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, tragedia dal balcone: un bambino morto e uno in fin di vita

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