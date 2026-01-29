Tragedia a Torino Borgo Vittoria | uomo caduto dal balcone di un palazzo morto

Questa mattina a Torino, un uomo di 52 anni è stato trovato morto ai piedi del palazzo in via Cardinal Massaia. Secondo le prime ricostruzioni, è caduto dal balcone di casa sua durante la notte. La polizia ha avviato le indagini, ma al momento non ci sono certezze sulle cause dell’incidente. La zona è sotto choc per questa tragedia improvvisa.

Un italiano di 52 anni è stato trovato morto all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, ai piedi del palazzo in cui abitava, in via Cardinal Massaia a Torino, dove è caduto da un balcone. I sanitari del 118 Azienda Zero non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto con alcune volanti. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21).🔗 Leggi su Torinotoday.it

