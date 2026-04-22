A Catanzaro una donna si è lanciata dal terzo piano insieme ai suoi tre figli, causando la morte della madre e di due bambini di 4 anni e 4 mesi. La sorellina di cinque anni e mezzo è rimasta ferita ed è ora in rianimazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena si è svolta in un appartamento della zona residenziale.

Le vittime avevano 4 anni e 4 mesi. Grave la sorellina di cinque anni e mezzo, ricoverata in rianimazione Una tragedia familiare ha scosso la città di Catanzaro nella notte, dove una donna si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione in via Umberto Zanotti Bianco, tenendo in braccio i suoi tre figli piccoli. Nell’impatto hanno perso la vita la madre e due dei bambini, un maschietto di quattro anni e un neonato di appena quattro mesi. La terza figlia, di cinque anni e mezzo, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del capoluogo calabrese, dove si trova ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catanzaro, donna si lancia dal terzo piano con i 3 figli: morti la madre e due bimbi

Tragedia a Catanzaro: madre si lancia dal 3° piano con i figli

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