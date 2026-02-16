Donna si lancia dal balcone | inutili i soccorsi

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma nel tardo pomeriggio nel quartiere di Bellizzi ad Avellino, dove una donna di 41 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dal balcone della propria abitazione, situata al quarto piano di una palazzina che ospita anche l’ufficio postale della zona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni residenti avrebbero assistito alla scena, allertando immediatamente il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della questura, oltre al personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimare la donna. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: la 41enne è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Una donna di 44 anni è stata aggredita questa mattina a Ventimiglia dal marito all’interno della loro abitazione.

Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni critiche dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia, nel tentativo di sfuggire alle violenze del marito.

