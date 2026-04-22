Nella notte a Catanzaro si è verificata una tragedia in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. La donna e due dei figli sono deceduti, mentre il terzo bambino versa in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna e di due bambini. La terza vittima si trova in ospedale in prognosi riservata.

Catanzaro, 22 apr. - (Adnkronos) - Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini. La terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell'Università 'Magna Grecia'. Omicidio-suicidio è l'ipotesi seguita al momento dalla Squadra mobile che indaga sul decesso. La tragedia è avvenuta intorno all'una di notte.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: morta con due bimbi, la terza è grave

Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morta la donna e due bimbi, grave la terza

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