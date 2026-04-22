Catania protagonista della transizione green e digitale start up e istituzioni insieme grazie ad EcoDigital

A Catania torna la Rete EcoDigital, un evento che vedrà la partecipazione di attivisti, imprese, startup e rappresentanti delle istituzioni. L’appuntamento è previsto per domani alle 16 presso la sede dell’Ars in Via Etnea. La riunione si inserisce nel percorso di promozione della transizione green e digitale nella città, favorendo il confronto tra diversi attori coinvolti in questo processo.

La Rete EcoDigital torna a Catania: attivisti, imprese, startup e istituzioni si incontreranno domani, a partire dalle 16, presso la sede Ars di Via Etnea n. 71 per una nuova e stimolante occasione di confronto e di scambio per la realizzazione di progetti e azioni concrete che vanno nella.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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